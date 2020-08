Philips aan de tand gevoeld in Congres over ’te dure’ beademingsapparaten

Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad. Democratische politici verwijten de regering Trump dat die Philips niet onder druk heeft gezet om eerder over de brug te komen met tienduizend goedkope beademingsapparaten, die het bedrijf volgens een oud contract toch al zou leveren. Ook zou er te weinig is onderhandeld zijn over de prijs van extra 43.000 apparaten die buiten dat contract vielen.

Daardoor zou de Amerikaanse overhied tot een half miljard teveel betalen voor de apparaten. Behalve Philips’ bestuursvoorzitter in de VS Vitor Rocha wordt onder andere ook handelsgezant Peter Navarro aan de tand gevoeld. Op hem lijken de pijlen van de Senaat zich in het bijzonder te richten.

Oud contract

Philips sloot in 2014 een contract met de Amerikaanse overheid voor de ontwikkeling van een beademingsapparaat dat ingezet zou kunnen worden bij pandemieën. In ruil voor het betalen van ruim $14 miljoen aan ontwikkelingskosten zou Philips de Amerikaanse overheid medio 2019 tienduizend apparaten leveren voor een prijs van $3280 per stuk. Voor extra apparaten zou een normale commerciële prijs gelden, rond de $20.000.

Toen de ontwikkeling vertraging opliep, kreeg de afgelopen jaren Philips diverse keren uitstel voor de leveringsdatum, die uiteindelijk in 2021 kwam te liggen. Had de regering Trump Philips aan de eerdere deadlines gehouden, dan had Amerika voor de virusuitbraak zijn tienduizend beademingsapparaten gehad, verwijt een subcommissie in de Senaat nu de regering-Trump.

Geen reactie

In een rapport schrijft de commissie dat op een voorstel van Philips begin dit jaar om de productie te vervroegen, zelfs niet is gereageerd. Het 'falen van de regering Trump in contractmanagement en onkundige onderhandelingen door hoge ambtenaren van het Witte Huis ontzegde Amerikanen beademingsapparatuur tijdens de coronapandemie en kostte de belastingbetaler tot $504 miljoen’, stelt de officiële titel van het rapport.

Behalve over de late levering van de goedkope apparaten, verwijt de commissie het Witte Huis ook nog veel te veel te betalen voor de extra 43.000 apparaten die het na de uitbarsting van het virus bestelde. Die staan in de catalogus van Philips voor $21.000, maar daarvoor werd in het contract een prijs van $15.000 per stuk afgesproken. Volgens het rapport had een beetje onderhandelaar de prijs nog veel lager kunnen krijgen. Andere afnemers zouden zelfs prijzen van onder de $10.000 hebben bedongen voor dezelfde machines.

Rechte rug

In een reactie zegt Philips te hebben meegewerkt aan het rapport, maar zich niet te herkennen in al zijn conclusies. „We benadrukken dat we op geen enkel moment onze prijzen hebben verhoogd om te profiteren van de crisissituatie.” Met de levering van de apparaten is het bedrijf inmiddels begonnen.

Roy Jakobs, hoofd van het bedrijfsonderdeel Connected Care waar de beademingsapparatuur onder valt, zei dit weekend in de Telegraaf dat Philips ’er met een hele rechte rug instaat’ en te vinden ’dat we integer hebben gehandeld in deze crisis’.