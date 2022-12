Premium Het beste van De Telegraaf

Column: is het AWVN de schaamte voorbij?

Door Teeuwe Mevissen Kopieer naar clipboard

Algemeen directeur van AWVN Raymond Puts wil dat de lonen niet sterk verhoogd worden. Ⓒ SERGE LIGTENBERG

Bedrijven jagen inflatie aan met forse loonsverhogingen; aldus de voorzitter, uuuhm veurzitter, van werkgeversorganisatie AWVN. Dit was de aanvankelijke titel van een artikel uit deze krant waarin Raymond Puts zijn argument uit de doeken deed waarom, net als in de afgelopen 3 decennia, ook 2023 toch weer geen goed jaar is om de lonen stevig te verhogen. Met een jaarlijks geharmoniseerd inflatiepercentage van 16,8% in oktober 2022 moeten we volgens Puts een loonsverhoging van 6% ABSOLUUT niet willen!