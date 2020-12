Britse pond zakt weg om zorgen Brexit-deal

Het Britse pond dook rond 20.30 uur (Nederlandse tijd) omlaag. Voor een euro werd £0,9052 neergelegd, een dip in vergelijking met de stand van begin deze maand.

De terugtrekkende beweging van het Britse pond werd in de hand gewerkt doordat de vrees voor een Brexit zonder deal verder is toegenomen.

Premier Johnson gaat de komende dagen in Brussel verder praten met Von der Leyen. Valutabeleggers hebben er echter een hard hoofd in of de onderhandelingen nog vlot worden getrokken.

De tijd begint steeds meer te dringen. Begin volgend jaar stapt het Verenigd Koninkrijk definitief uit de Europese Unie.