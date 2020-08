Aon: ’Pensioenfondsen hebben moeilijke jaren voor de boeg’

Dat schrijft Aon in haar maandelijkse Pensioenthermometer. Net als in juli was de gemiddelde dekkingsgraad, de financiële graadmeter, van de Nederlandse pensioenfondsen, 93%.

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de voorgaande twaalf maanden, ligt nu gemiddeld op 95%. Dat is boven de vereiste, aangepaste, kortingsgrens van 90%.

Premieverhogingen

Pensioenfondsen hebben het al langer moeilijk, met premieverhogingen of lagere pensioenen tot gevolg. „Richting 2021 zal er bij veel fondsen opnieuw sprake zijn van een premieverhoging of verdere versobering van de regeling”, stelt Aon.

Tot het moment dat pensioenfondsen daadwerkelijk overgaan naar het nieuwe contract, blijven veel fondsen geconfronteerd worden met de lage rente, met een hogere premie of lagere opbouw tot gevolg”, zegt Frank Driessen, ceo van Aon Retirement & Investment.

Pensioenakkoord

Driessen merkt op dat dit wel kan betekenen dat pensioenfondsen sneller overgaan naar het nieuwe pensioencontract, dat officieel in 2026 pas ingaat. In dat contract is de rente niet meer zo bepalend voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds.