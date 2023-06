Koudwatervrees elektrische auto verdwenen; ’stekkerrijder wil niet terug naar fossiel’

Dat blijkt uit onderzoek van Shell Recharge in samenwerking met LCP Delta onder 25.000 Europese bezitters van een stekkerauto. Zes op de tien elektrische rijders zeggen hun ritten zorgvuldiger te plannen sinds zij een stekkerauto hebben, maar afstand is geen reden meer om de auto te laten staan.

Ook het laden wordt minder als een probleem ervaren. Het gebruik is inmiddels zo ingeburgerd dat het meerendeel van de elektrische rijders hun auto niet meer dagelijks aan de stekker leggen. Ook waren veel automobilisten die thuis niet de mogelijkheid hebben om te laden, terughoudend om een stekkerauto te rijden. Inmiddels laadt de helft van de elektrische auto’s niet meer thuis op.

Actieradius

Voor de helft van de automobilisten is actieradius nog een barrière om in een stekkerauto te stappen. Dat was een jaar geleden nog 60%. „Een logische verklaring is dat de actieradius van elektrische auto’s ook heel snel toeneemt”, aldus Sietse Vis, hoofd Shell Recharge Benelux en Frankrijk.

Ook de prijs van stekkerauto’s is voor steeds minder consumenten een hindernis. Dat is te danken aan de groeiende tweedehands markt.

Verbrandingsmotor

Bezitters van een elektrische auto willen ook niet meer terug naar fossiel. Slechts 2% van de elektrische rijders overweegt een terugkeer naar een auto met verbrandingsmotor. „Onzekerheid over subsidies zorgt vooral voor terughoudendheid bij nieuwe kopers van een elektrisch voertuig”, zegt Vis. „De bezitters van een elektrische auto laten zich daardoor niet meer tegenhouden.”

In heel Europa zit nu al 12% van de nieuw verkochte auto’s aan de stekker. Met het huidige tempo is dat in 2030 zeven op de tien, aldus de onderzoekers. In Nederland en andere Noord-Europese landen zal dat percentage nog hoger zijn.