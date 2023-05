Premium Het beste van De Telegraaf

Pharming vraagt geduld aan beleggers: vinden nieuwe patiënten kost tijd

Johan Wiering

Sijmen de Vries: „Als een dokter ervan overtuigd is geraakt dat Joenja patiënten echt helpt, gaat hij meer patiënten zoeken.” Ⓒ Hielco Kuipers

Beleggers zetten de koers van Pharming in reactie op zijn kwartaalbericht 14% lager. Hierin staat dat de omzet is gedaald en het aantal geïdentificeerde patiënten van zijn nieuwe medicijn Joenja nog steeds ruim 500 is. Ceo Sijmen de Vries ziet geen reden tot zorg en spreekt van een aanhoudend goede vraag naar Ruconest en een sterke start van de introductie van Joenja. Hij benadrukt wel dat het tijd kost om patiënten in behandeling te krijgen en nieuwe te vinden.