’Rondedans’ om coronavaccin in volle gang

Steriele flesjes staan klaar voor coronavaccin. Ⓒ Foto: Rias Immink

Oss - De race tussen de farmaciereuzen om het coronavaccin is in volle gang. De sprint is nu gericht op groen licht, daarna moeten miljarden flacons gevuld worden om het vaccin wereldwijd te kunnen toedienen. BioConnection in Oss staat met een gloednieuwe ’vulmachine’ in de startblokken om bij te springen.