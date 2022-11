Na Cruijff en Zalm nu Centric: nieuwe klus voor ’old boy’ Wakkie (74)

Premium Financieel

Profiel | Met Jaclyn McQuaid (44) is GM terug in Europa, nu nog de auto’s

Jaclyn McQuaid moet GM in Europa nieuw leven inblazen. De Amerikaanse autobouwer heeft vanaf deze maand weer een Europees hoofdkantoor, in het Zwitserse Zürich. Met McQuaid krijgt de autobouwer in Europa een echte baas uit de GM-stal, die met haar beleid waarschijnlijk niet veel zal afwijken van het...