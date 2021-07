Harde groei verkoop iPhones stuwt omzet en winst Apple

De omzet van Apple in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op $81,41 miljard tegen $59,7 miljard een jaar eerder. Vooraf werd er op gerekend dat de verkopen op $72,9 miljard zouden uitkomen.

Ook de winstgevendheid bij de smartphonemaker ging fors omhoog met een winst per aandeel van $1,30 in de periode van maart tot en met juni. Een jaar eerder werd onder de streep nog een winst per aandeel van $0,65 behaald. In doorsnee werd een winst per aandeel van $1,01 voorzien.

Vooral de zeer goede gang van zaken bij de iPhones droeg sterk bij aan de meevallende resultaten. De verkopen stegen hard naar $39,7 miljard, terwijl $34,5 miljard was verwacht.

Verder had Apple weinig last van chiptekorten. Het bedrijf had vooraf ingeschat dat door die tekorten $3 miljard à $4 miljard aan inkomsten zou worden misgelopen. Dat werd volgens het bedrijf minder dan $3 miljard dollar. Wel hadden de verkopen van iPad-tablets en Mac-computers sterker kunnen groeien dan de bijna 12% en ruim 16% op jaarbasis die nu de boeken in gingen.

In de nabeurshandel reageerden beleggers toch lauw op de resultaten van Apple. Het aandeel ging fractioneel omhoog.