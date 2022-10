Premium Het beste van De Telegraaf

Slachtoffer kluisjesroof bij Rabo moet afrekenen met fiscus

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie Ⓒ Getty Images

Amsterdam - In 2018 vond in de Rabobank in Oudenbosch een spectaculaire kluisjesroof plaats, waarbij de rovers €12 miljoen of meer buitmaakten. De meeste slachtoffers werden gecompenseerd voor de juwelen of contanten die ze in hun kluizen hadden liggen. De Belastingdienst keek mee of er zwartspaarders tussen zaten, blijkt uit een vonnis van de Bredase rechtbank.