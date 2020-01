Kleisterlee vertrekt als commissaris bij Shell

Ⓒ ANP

DEN HAAG (AFN) - Voormalig Philips-topman Gerard Kleisterlee is aan zijn laatste maanden bezig als niet-uitvoerend directeur bij Shell. Na negen jaar die rol bij het olie- en gasconcern te hebben vervuld, is hij niet beschikbaar voor nog een termijn. Ook zijn collega Linda Stuntz vertrekt na negen jaar uit de board of directors.