Iris pakt uit op Broekhuizen

Op uitnodiging van directeur Anita Bos toont ze er haar beelden, waarvoor ze al meerdere prijzen in de wacht sleepte. Eerder exposeerde ze in Beelden aan Zee op Scheveningen en in het museum Singer in Laren.

Haar sprookjesachtige werk vertegenwoordigt de zogenoemde semi-realistische kunststroming in de toonaangevende kunstcollecties van Ahold en AkzoNobel. Ook de beelden op het dak van het OLV Gasthuis in Amsterdam zijn van haar hand. Bos prijst zich gelukkig, dat ze ondanks de coronamaatregelen nog gasten heeft: „Als ik nog had gewerkt in de binnenstad van Amsterdam, waar je het vooral moet hebben van buitenlandse toeristen, was ik heel wat minder vrolijk geweest.”