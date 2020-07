Staat in beroep tegen besluit rechter over fusie PostNL en Sandd

Dat meldt een woordvoerder het ministerie van Economische Zaken donderdag. De rechtbank Rotterdam stelde een paar weken geleden dat de verleende vergunning voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd ongeldig is. De zegsman van het ministerie wil nog niet inhoudelijk op de gang naar het College van Beroep van het bedrijfsleven ingaan.

„Het beroep komt niet onverwacht, omdat de staat tijdens de rechtszaak al liet doorschemeren in beroep te gaan als ze in het ongelijk gesteld werd. We zien het beroep met vertrouwen tegemoet”, zegt advocaat Nick Strous namens De Vos Postdiensten en Royal Mail Nederland. Deze kleinere spelers op de postmarkt hadden bezwaar gemaakt tegen de fusie, die in een eerder stadium al was afgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens concurrentiewaaakhond zou de postfusie negatieve gevolgen hebben voor de consument, omdat er een monopolie is ontstaan. De advocaat wijst erop dat zijn client De Vos, een regionaal postbedrijf in het oosten des lands, voor een landelijke zending nu alleen nog maar terecht kan bij PostNL. „Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs”, zegt hij.

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) besloot toch een vergunning voor de postfusie te verlenen op basis van artikel 47 van de mededingingswet, die toegepast kan worden als een samengaan toch in het algemeen belang is. De rechter vond dat het ministerie het besluit niet goed voorbereid heeft. Zo heeft de ACM een half jaar onderzoek gedaan naar de postfusie, maar was het ministerie na een negatief advies daarna in vier weken klaar. „Het is de eerste keer dat dit wetsartikel op deze manier in de praktijk wordt gebracht. Bij een eerdere poging besloot toenmalig minister Jorritsma uiteindelijk geen toestemming voor de fusie te verlenen. Zij deed 16 weken om tot dat besluit te komen”, zegt Strous. PostNL waarschuwde na de uitspraak van de rechter in juni al dat de fusie niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Het Sandd-personeel is inmiddels werkzaam bij PostNL.

PostNL en Sandd zijn al sinds 1 februari één bedrijf. Hun samengaan was volgens de ondernemingen en het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland in stand te kunnen houden. PostNL is verplicht om dagelijks 9000 brievenbussen in het hele land te legen en langs de deuren te gaan, een infrastructuur die volgens PostNL geld kost. Volgens Strous zijn op het vlak van de basispostvoorziening de komende vijf jaar nog geen problemen te verwachten.