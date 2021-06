’Beleggers mogen rekenen op mooie dividendgolf’

Financieel

Nasdaq zet weg omhoog voort; Tesla werkt verlies weg

De aandelemarkten in de VS laten maandag een verdeeld beeld zien waarbij de Dow terrein verliest en de Nasdaq vooruit gaat. Beleggers verwerkten opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen die zei niet bezorgd te zijn over een hogere inflatie en rente.