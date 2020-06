Recordgroei van zorguitgaven in 2019

Het gaat om alle zorgkosten, inclusief kinderopvang en welzijn. Zonder die kosten, en zonder een deel van de uitgaven aan ouderenzorg, komen de totale uitgaven aan gezondheidszorg uit op €80,9 miljard, €3,7 miljard (4,8%) meer dan in 2018.

Omgerekend gaven we vorig jaar per persoon €6120 uit aan zorg, maar liefst €263 meer dan in 2018. Een jaar eerder was die stijging €140. De zorgkosten betalen we voor 83% via belastingen en verplichte verzekeringen.

Kinderopvang

Grootste uitschieter op de zorgbegroting is de kinderopvang. De uitgaven daaraan stegen vorig jaar het hardst, met 11% tot €4,8 miljard. Er waren meer kinderen in de opvang, daarnaast gingen de tarieven omhoog vanwege de nieuwe kwaliteitseisen, zoals meer opvangmedewerkers per kind. In totaal werkten er in 2019 in de gezondheids- en welzijnszorg 51.000 mensen meer dan in 2018.

Ook bij de huisartsen liepen de uitgaven flink op, met 7,1% tot €4,4 miljard. Dat komt doordat de overheid voor de periode 2019-2022 extra geld beschikbaar heeft gesteld. De specialistische zorg (ziekenhuizen en klinieken) nam een hap van ruim een kwart (27%) uit de zorgmiddelen. De uitgaven stegen daar vorig jaar met 4,1% tot €29,1 miljard.

De al jaren oplopende kosten van de vergrijzing zijn te zien in de hoge uitgaven voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Vorig jaar ging daar €20,2 miljard aan op (+6,9%). Er is vorig jaar twee keer zoveel geld beschikbaar gesteld, €1,2 miljard, om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Coronazorg

Of de zorguitgaven dit jaar extra de pan uit rijzen door de coronapandemie is nog onzeker. „Paradoxaal genoeg zagen we in het eerste kwartaal juist een afname van zorg”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. „Door de coronazorg zijn veel andere behandelingen de afgelopen maanden uitgesteld. IC-zorg is wel een erg dure vorm van zorg. Daar staat, hoe cynisch ook, voor het totaal aan uitgaven weer tegenover dat veel oudere mensen, die anders misschien langdurige zorg nodig hadden gehad, zijn overleden.”

Om de almaar oplopende zorgkosten in de hand te houden, is het doel van de overheid dat deze jaarlijks niet sneller oplopen dan de groei van de economie. Dat is vorig jaar niet gelukt, de zorguitgaven groeiden iets sneller dan de economie. Als percentage van het bruto binnenlands product stegen de zorguitgaven voor het eerst sinds 2013 licht, van 13,0% in 2018 naar 13,1% in 2019.