Meer gelijkheid nieuwe pensioenwet: hoger bedrag nabestaanden jongere werknemers

Amsterdam - Het nabestaandenpensioen gaat op de schop. Dat is vooral goed nieuws voor jongere werknemers, want de uitkering aan hun dierbaren wordt onafhankelijk van wat ze aan oudedagsvoorziening hebben opgebouwd in hun werkende leven. Maar de praktische uitvoering wordt een heksentoer, en ook een overlijden 'in between jobs', of tijdens een sabbatical, kan nare financiële gevolgen hebben.