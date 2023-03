Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen ’Overname Credit Suisse door UBS in de maak’: wat staat vandaag op spel?

Hoofdkantoor Credit Suisse onder vuur.

Amsterdam - De biedingenstrijd om de gehavende Zwitserse zakenbank Credit Suisse is zondag losgebarsten. Het eveneens Zwitserse UBS voert gesprekken over overname, nadat een noodkrediet voor Credit Suisse van €50 miljard onvoldoende resultaat had. UBS zou $6 miljard overheidsgarantie willen. Ook het Amerikaanse BlackRock werkt volgens bronnen aan een bod. Het Alpenland heeft echter voorkeur voor een Zwitserse deal. Voor opening van de financiële markent maandag moet er een oplossing liggen. Waarom is Credit Suisse zo belangrijk? Vijf vragen.