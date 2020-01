Miljardair Warren Buffett stapt uit kranten

De 89-jarige Buffett neemt daarmee afscheid van 31 kranten, waaronder de Omaha World-Herald en de Buffalo News. Hij is zijn hele leven al een fan van dagbladen en bezorgde ze ook in zijn jeugd. Wel stelde de superbelegger dat hij de afgelopen jaren steeds minder nieuwtjes in kranten las die hij niet wist. Hij liet vorig jaar ook weten dat het bedrijfsmodel van Amerikaanse dagbladen onhoudbaar is.

Lee Enterprises is eigenaar van onder meer de St. Louis Post-Dispatch en de Arizona Daily Star. De koper runde de meeste kranten van Buffett al sinds 2018. „Wij geloven dat Lee het beste is gepositioneerd om onze krantengroep door de uitdagingen van deze industrie te leiden”, laat het ’orakel van Omaha’ weten.

Vrij uniek

Het is vrij uniek dat Buffett een bedrijf verkoopt. De Amerikaan staat er namelijk om bekend dat hij zijn investeringen in onder meer frisdrankfabrikant Coca-Cola en creditcardaanbieder American Express voor altijd wil houden.

Voor de transactie met Lee Enterprises heeft Buffett een bijzondere constructie opgetuigd. Hij leent de koper $576 miljoen voor de overname en de herfinanciering van schuld. Buffett ontvangt op die lening een rente van liefst 9%.