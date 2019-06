Fed-voorzitter Jerome Powell Ⓒ foto AFP

Amsterdam/Sintra - De rente gaat in de Verenigde Staten niet omlaag, maar blijft op 2,25 tot 2,5%. Vanwege de economische onzekerheden en de te lage inflatie maakt de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, zich wel op voor één of meerdere renteverlagingen in het tweede helft van dit jaar.