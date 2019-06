LIVE: De Fed laat de rente ongewijzigd

Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank, is niet verbaasd door het rentebesluit. „De Fed zal eerst de uitkomst van de G20-vergadering willen afwachten, als Trump en de Chinese leider Xi Jinping elkaar ontmoeten. Het is voor haar ook nog te vroeg om te zinspelen op twee of drie renteverlagingen later dit jaar.”

De zogenaamde dot plot wijst ook niet op een renteaanpassing later dit jaar, maar wel op een renteverlaging in 2020. De Fed meldt in haar toelichting bovendien dat de economische onzekerheden zijn toegenomen. Dit hangt vooral met de handelsoorlog samen. Bij vorige bijeenkomsten meldde de Fed geduldig te zijn bij toekomstige rentestappen. Het woord geduldig ontbreekt nu.

Zie hier het live verslag over het rentebesluit en de toelichting.

Directeur Aaron Anderson van Fisher Investments meent dat de markt wel erg veel belang hecht aan kleine Fed-maatregelen. „Als een verlaging van 25 basispunten de sleutel tot welvaart zou zijn, zou de economie een enorme vlucht nemen. De gehele rendementscurve is in het tweede kwartaal namelijk minstens zo veel is afgenomen. Stabiele groei en lage inflatie suggereren dat de Fed niet veel hoeft te doen. Het zijn ook geweldige condities voor aandelen.”

Druk op Powell

De druk op de positie van Fed-voorzitter Jerome Powell wordt steeds groter. Trump zou zelfs hebben gekeken of hij Powell kan ontdoen van zijn voorzitterschap, zo meldde Bloomberg dinsdag. Een ongekende stap, en volgens juristen is het maar de vraag of dat legaal is.

Omstreden is de kritiek van Trump wel. „De Fed is een onafhankelijke centrale bank. De overheid moet geen orders geven over monetaire beleidsacties. Tot heel recent begrepen presidenten dat dit iets is waar je heel voorzichtig mee moet zijn.” Dat zei voormalig Fed-bestuurslid en oud-gouverneur van de Israëlische centrale bank Stanley Fischer in Sintra bij het ECB-forum.

De angst is dat politieke inmenging betekent dat regeringen de centrale banken gaan inzetten voor hun eigen agenda. Bijvoorbeeld door de rente te verlagen om zo de economie een extra zetje te geven. Maar dat leidt op termijn tot hoge inflatie en een dalende munt. Daarom hebben veel landen sinds eind jaren 70 centrale banken onafhankelijk gemaakt.

En als die onafhankelijkheid niet wordt gerespecteerd, dan heeft een centrale bankier een sterke ruggengraat nodig, zei Fischer in Sintra. „President Reagan liet ooit de toenmalige Fed-voorzitter Paul Volcker bij zich roepen. Reagans stafchef gaf hem een brief met daarin de order dat Volcker de rente tot aan de presidentsverkiezingen, waar Reagen herkozen hoopte te worden, niet mocht verhogen. Volcker wist dat dit tegen de wet was. Dus hij liep de kamer uit zonder iets te zeggen. Daar was heel wat lef voor nodig.”