Topman houtveredelaar Accsys vertrekt

"Ik geloof dat Accsys in de volgende fase van zijn ontwikkeling iemand nodig heeft met veel expertise in de industrie. Dat is nodig om de ambitie om de productie wereldwijd op te schalen waar te maken", aldus de vertrekkend topman.

Accsys kwam daarnaast met voorlopige cijfers over het afgelopen gebroken boekjaar, dat eind maart afliep, naar buiten. De onderneming zette een omzet van 75,2 miljoen euro in de boeken, vergeleken met bijna 61 miljoen euro een jaar eerder. De brutowinst kwam uit op 18,6 miljoen euro. Dat is 37 procent meer dan een jaar eerder, onder meer gestuwd door hogere volumes, marges en licentie-inkomsten. Accsys zegt het nieuwe jaar "goed" te zijn begonnen.