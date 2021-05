Nieuw pensioenstelsel blijft race tegen de klok

Wat is er eerder: de nieuwe pensioenwet of de opvolger van minister Koolmees (Sociale Zaken)? Ⓒ ANP/HH

Wat is er eerder: een nieuw kabinet of een nieuwe pensioenwet? Met beide loopt het niet zo snel. Maandag maakte minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken bekend dat de invoering van die pensioenwet een jaar vertraagd is. De ’komende maanden’ wordt hier nog verder aan gewerkt en de invoering zal pas per 1 januari 2023 een feit zijn.