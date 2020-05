Coronacrisis verdringt contant geld

Veel winkels ontmoedigen of weigeren contante betalingen vanwege het coronavirus.

De elektronische betalingen aan de toonbank en in webwinkels zijn in vergelijking met april vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Er werd afgelopen maand weliswaar 10% procent minder gepind, maar met iDeal en creditkaarten is online 30% meer uitgegeven.

Zonder coronacrisis zouden de pinbestedingen in een jaar tijd ongeveer met 10% zijn toegenomen en online transacties met zo’n 20%, denkt de Betaalvereniging.

Vooral in de cultuursector, de horeca en modewinkels werd in april fors minder gepind. De coronamaatregelen zijn verder duidelijk zichtbaar aan de sterk afgenomen pinbestedingen voor reizen, brandstof, parkeren en openbaar vervoer.

Meer pinnen voor bloemen

Bloemen-, planten- en dierenwinkels zagen hun pinomzet in april juist stijgen, met ruim 60% ten opzichte van een jaar eerder. Ook in winkels voor voeding en genotsmiddelen werd meer gepind dan vorig jaar. Supermarkten en bouwmarkten hadden een bijna 40% hogere pinomzet. De pinomzet voor boeken en tijdschriften steeg met ruim 30%.

We maakten de afgelopen twee maanden fors minder gebruik van mobiele betaalverzoeken. Deze worden veel gebruikt om onderling af te rekenen na een avondje uit, maar in april lag het uitgaansleven helemaal stil.

Entertainment

Nu we veel minder onderweg zijn, blijken we vaker vanachter een laptop of desktop te betalen dan via onze mobiel, bijvoorbeeld voor online games, speelfilms en series, of om maaltijden te bestellen.