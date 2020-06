Eerste coronaborrel!

Merlin Melles (r.) met Roland Schoonen (l.) ondernemer van Fire Horse, en ver achter hen Bauke van der Weide, van Greenberg Nielsen, dat bemiddelt in financiële professionals. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

Het was de eerste uitnodiging voor een coronaborrel. In Amsterdam-Zuid werd het spits afgebeten door netwerk-koningin Merlin Melles, in de tuin rond haar kantoor.