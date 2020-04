EU-leiders eens over hulppakket €540 miljard

President van de Europese Commissie Von der Leyen „mag er chocola van gaan maken”, aldus premier Rutte donderdagavond.

Op 6 mei moet het nieuwe voorstel voor een Europese meerjarenbegroting gereed zijn.

Zuidelijke landen hebben duizelingwekkende verzoeken ingediend voor zo’n herstelfonds, nodig om de Europese economie weer op de been te krijgen. Ook Rutte ziet er het belang van in, maar wil van giften niks weten.

Meer nodig

Over leningen, met daaraan gekoppeld de juiste voorwaarden, kan worden gepraat. Maar eerst moet er een analyse komen over wat er nog precies nodig is voor economisch herstel, stelde Rutte.

De EU-leiders omarmden donderdagavond een eerder door de ministers van Financiën overeengekomen hulppakket ter waarde van maximaal €540 miljard. Waar Rutte en zijn collega’s echter vooral over spraken was wat er nog meer nodig is. Bedragen tot €2000 miljard voor het herstelfonds doen de ronde.