Uitpuilend orderboek voor buizenbouwer en producent windmolenfunderingen Sif

De aangepaste ebitda (bedrijfsresultaat) is gegroeid van €9,6 miljoen in het eerste kwartaal van 2022 naar €10,8 miljoen in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat komt overeen met de ongeveer €11 miljoen die analisten verwachtten. De omzet steeg in dezelfde periode van €100,2 miljoen naar €107,8 miljoen.

Sif, dat in 1948 begon als familiebedrijf met de productie van kachelpijpen maar zich inmiddels toelegt op de productie van stalen funderingen voor windmolens op zee, produceerde in het eerste kwartaal van dit jaar voor 48 kiloton (48 miljoen kilogram). Dat is net zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, maar iets minder dan het bedrijf zelf had voorspeld, geeft ceo Fred van Beers in de handelsupdate aan.

De orderboeken van het bedrijf puilen uit. Er is voor de rest van dit jaar nog 170 kiloton aan orders gecontracteerd. Voor 2024 is nu al 161 kiloton aan orders en over 2025 en 2026 zijn nu reeds 158 kiloton aan bestellingen binnen, meldt Sif vrijdag voorbeurs.