McDonald’s gooit topman eruit na affaire

Easterbrook (52) werd afgelopen vrijdagavond door de commissarissen van de hamburgerketen de deur gewezen. Twee dagen later maakten zij het nieuws intern bekend. Easterbrook zelf liet in een intern bericht weten ’een fout te hebben gemaakt’ en in overleg met de commissarissen te vertrekken.

Wat er exact niet deugde aan de relatie van Easterbrook is niet bekend gemaakt, en zelf vroeg de gescheiden multimiljonair om het respecteren van zijn privacy. Wel was het een liefdesrelatie met wederzijdse instemming, aldus Easterbrook. Desalniettemin ging de relatie in tegen de gedragsrichtlijnen van het bedrijf. De commissarissen lieten in een verklaring namens de hamburgerketen weten dat Easterbrook ’de bedrijfsregels overtrad’ en een ’beroerd beoordelingsvermogen’ heeft laten zien.

Kind van de zaak

Easterbrook was een kind van de zaak en leidde McDonald’s sinds maart 2015. In die tijd verdubbelde de beurskoers van het bedrijf, dat inmiddels bijna $150 miljard waard is. Wel kwakkelen de 14.000 fastfood restaurants in de VS al tijden. Wereldwijd telt McDonald’s echter 38.000 restaurants in 100 landen.

De afgelopen twee jaar boerde Easterbrook zelf ook goed: In 2017 verdiende hij $20,1 miljoen, een jaar later nog altijd $15,9 miljoen.

Dinsdag zal McDonald’s meer openheid van zaken geven, zo liet het aan Amerikaanse media weten. Wel is reeds een opvolger benoemd, die vanaf maandagochtend aan de bak kan.