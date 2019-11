Ⓒ DIJKSTRA BV

Nederlandse huishoudens zien de belasting- en premiedruk niet verder stijgen. De inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies slokten vorig jaar gemiddeld 38,5% van het bruto-inkomen op. Dat is evenveel als in 2017, meldt het CBS woensdag. In 2016 bedroeg de belasting- en premiedruk nog 37,7%, maar daarna werd de inkomstenbelasting verhoogd.