Superbelegger Warren Buffet doet het niet zo super

Berkshire Hathaway is een conglomeraat waar de nodige bedrijven geheel of als meerderheidsdeelneming onder vallen. Daarnaast heeft het concern veel minderheidsbelangen. Die investeringen en derivaten werden in het kwartaal 53 miljard dollar minder waard. Berkshire Hathaway wordt altijd nauwlettend gevolgd, vooral vanwege de reputatie van Buffett. Die staat bekend als 'superbelegger'.

Eigen bedrijven beter

Met de eigen bedrijven ging het Berkshire Hathaway juist beter af. De verzekeringstak en spoorwegbedrijf BNSF zetten bijvoorbeeld betere resultaten neer. De operationele winst van het concern ging met 39 procent omhoog tot 9,3 miljard dollar.

Buffett riep beleggers in een toelichting op niet te veel naar de papieren verliezen te kijken. Hij benadrukte dat als de beurskoersen weer stijgen, Berkshire Hathaway dan ook weer winst zal maken. In het eerste kwartaal van coronajaar 2020 verloor Berkshire Hathaway bijvoorbeeld ook haast 50 miljard dollar. Over heel dat jaar kon er uiteindelijk een winst van 42,5 miljard dollar de boeken in.