Supermarkten boeken opnieuw recordomzet met kerst

Dat blijkt uit data van marktonderzoeker NielsenIQ die alle scanningdata van de Nederlandse supermarkten heeft geanalyseerd. Vorig jaar en het jaar daarvoor brak de supermarktverkoop in de kerstweek ook al records. Dat was in die jaren vooral het gevolg van de coronamaatregelen. Omdat restaurants gesloten waren, dineerden Nederlanders vooral thuis en daardoor rinkelde de kassa’s volop bij de levensmiddelendetailhandel.

Dat de supermarkten dit jaar – waarin de restaurants vol zaten, omdat uit eten weer mag – alsnog een record neerzetten, is vooral een gevolg van de inflatie. Diverse soorten plantaardige olie, vlees, vis en kaas noemt NielsenIQ als categorieën waarin de prijzen in 2022 het hardst zijn gestegen. Een andere reden is dat eerste kerstdag op een zondag viel. Daardoor werden er extra veel boodschappen gedaan op de drukke voorafgaande vrijdag en zaterdag. Die vielen dit jaar beide in week 51.

Terugval

Bekijk ook: Massa is kassa tijdens feestmaand in winkelstraat zonder lockdown

Daar waar in niet-levensmiddelen de online verkoop een terugval beleeft na corona ten faveure van de omzet in winkels (vorig jaar waren in de kerstweek alle niet-essentiële winkels gesloten vanwege een lockdown en dit jaar liepen de winkelstraten weer vol), is het niet duidelijk of dit in levensmiddelen ook het geval is. „De scanningdata zijn eigendom van de supermarktorganisaties, dus mogen wij alleen de totale omzet delen”, zegt een woordvoerder namens NielsenIQ.