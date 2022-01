Wat verdient een… staatssecretaris?

Buitenland

Oekraïne: Rusland achter valse bomaanslagen om paniek te zaaien

Oekraïne zegt dat het de afgelopen dagen het slachtoffer is van een aantal valse bommeldingen die bedoeld waren om paniek te zaaien in de samenleving. Het land geeft Rusland de schuld voor de meldingen. Die kwamen toen de bezorgdheid over een mogelijke Russische invasie toenam, zeggen de Oekraïense ...