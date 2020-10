Centrale banken stappen uit duur goud

De leverancier van financiële data Refinitiv meldt dat centrale banken netto 13 ton aan goud hebben verkocht, na in voorgaande kwartalen per saldo grofweg tussen 100 en 200 ton te hebben gekocht. Verkopers boekten een fraaie winst, want begin augustus tikte de goudprijs een record van $2067 per troy ounce aan. Goud profiteerde van de angst voor de coronapandemie en de enorme stimuleringsmaatregelen door centrale banken.

Juwelen

De vraag naar fysiek goud zakte in het derde kwartaal met 30% naar 562 ton, vanwege zowel de hoge prijs als de economische malaise. In de grootste juwelenmarkten China en India vonden dalingen van 21% respectievelijk 7% plaats. Dat was overigens wel minder stevig dan in het voorgaande kwartaal als gevolg van de heropening van hun economieën.

De netto-instroom in goudbeleggingen viel vergeleken met het voorgaande topkwartaal wel terug, maar bleef op een hoog niveau van 282 ton. De vraag naar goudstaven was met 97 ton, een terugval van 20%, juist het laagst sinds de financiële crisis van 2009.