'Kleine overname door GrandVision'

McOptic telt 62 winkels en ruim driehonderd medewerkers en boekte vorig jaar een omzet van 55 miljoen Zwitserse frank, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. GrandVision neemt dit bedrijf over via zijn Zwitserse dochteronderneming Visilab. Er werd geen overnamesom gemeld.

KBC gaf aan dat het een goede toevoeging is voor GrandVision en schat de overnamesom om circa 50 miljoen euro. De deal is consistent met de overnamestrategie van GrandVision, dat zelf in handen komt van EssilorLuxottica. Het advies voor GrandVision is accumulate met een koersdoel van 26,50 euro. Het aandeel noteerde vrijdag kort na aanvang 0,2 procent hoger op 27,30 euro.