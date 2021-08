Premium Het beste van De Telegraaf

’Troostvoedsel’ McDonald’s is halve eeuw in Nederland: ’Ketchup zit in je bloed’

Door Ertan Basekin Kopieer naar clipboard

Jolanda Peereboom wilde nooit in de voetsporen van haar vader treden, maar is nu toch franchisenemer van de Mac. Ⓒ Vincent Jannink

Fastfoodketen McDonald’s viert dit weekend zijn 50-jarig jubileum in ons land. In 1971 schudde de keten van de Happy Meal en Big Mac het Nederlandse fastfoodlandschap op, gevolgd door Burger King en Kentucky Fried Chicken. Kritiek op de menukaart of niet, we blijven er massaal eten.