Op zwarte lijst Belastingdienst, maar onbekend waarom

In veel gevallen is de reden waarom de mensen op de lijst terechtkwamen niet meer te achterhalen, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) aan de Tweede Kamer. De mensen die op zo’n lijst stonden, zijn daar inmiddels over ingelicht en hebben excuses gekregen. Maar wie wil weten waarom hij of zij op deze lijst was beland, stuit nogal eens op een teleurstelling.

Het omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden is inmiddels afgeschaft, omdat bleek dat het in strijd was met privacywetgeving. Mensen konden bij de geringste vermoedens van fraude in het systeem terechtkomen, zonder dat zij daarvan wisten.

Geringste vermoeden

Volgens een eerder gedeelde werkinstructie moest van mensen met zo’n fraudesignalering „zonder inhoudelijke toetsing” worden aangenomen dat zij „niet te goeder trouw” waren. Mogelijk worden slachtoffers van deze werkwijze op den duur gecompenseerd. De Kamer wil daarom meer duidelijkheid over het systeem, en eiste eerder dit jaar dat mensen wier naam op deze lijst stonden, dit te horen kregen van de fiscus. Ook de reden voor de registratie moest duidelijk worden.

Voor een groot deel zal dat laatste niet lukken. Bijna een op de drie registraties (zo’n 100.000) komen uit oudere applicaties. Bij het overzetten naar het fraudeopsporingssysteem FSV „is de oorsprong niet herleidbaar vastgelegd”, aldus Vijlbrief. „Ook voor veel nieuwere registraties is er geen bruikbare bron, bijvoorbeeld als er ’overig’ is ingevuld’. Ook is er nog een groep waarvan de reden niet gedeeld kan worden, omdat dit „een risico voor derden oplevert”, bijvoorbeeld omdat iemand naar aanleiding van een tip van een burger op zo’n lijst is beland.

Eerder kondigde Vijlbrief al aan dat de Belastingdienst, met behulp van een partij van buitenaf, 400.000 oude belastingbesluiten gaat doorzoeken en beoordelen. In eerste instantie gebeurt dit handmatig. Het doorzoeken van de systemen zal dus lang duren. De mensen aan wie de reden voor de registratie wel gemeld kan worden, horen dit na de zomer, schrijft Vijlbrief.