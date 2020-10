Waarom krijgen alle ambtenaren een coronabonus?

Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam onder meer in een nieuwe aflevering van Kwestie van Centen. Volgens Visser is het echt niet zo dat alle delen van de rijksoverheid snoeihard hebben gewerkt de afgelopen maanden. Verder in de podcast: de gevreesde ontslaggolf is een feit. Shell, BAM, Tata Steel en KLM kondigden op dezelfde dag een reorganisatie aan. Is dit toeval of het begin van een tsunami?

