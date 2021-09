Vertrek bestuursvoorzitter tekent chaos FrieslandCampina

Premium Carrière

’Zó ben ik aan mijn absurd hoge salaris gekomen’

Pleun Visscher* (46) werkt inmiddels zo’n twintig jaar in verschillende functies bij een groot bedrijf in de telecomsector, nu als verkoper. Hij heeft verschillende functies gehad en ook diverse stappen kunnen maken. „Het beste moment om te onderhandelen is als je alternatieven hebt, binnen of buite...