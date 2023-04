Premium Het beste van De Telegraaf

Meubelmaker timmert ambitieus aan de weg: ’vaak vanuit hobby begonnen’

Door Eric Roeske Kopieer naar clipboard

Meubelmaker Geert Führen van de Koperen Bel is net verhuisd: ’Er kwamen op de oude plek vooral toeristen.’ Ⓒ Menno Bausch

De Meern - Het aantal bedrijven dat actief is in de interieurbouw en meubelindustrie is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2018 stonden er 9080 bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, begin 2023 zijn het er 10.928, een toename van ruim 20%.