Amerikaanse winkelketen mag Black Lives Matter-leuzen verbieden

Zij vonden dat Home Depot het arbeidsrecht had geschonden door de boodschap niet toe staan op schorten van het bedrijf. De bestuursrechter vond echter dat Black Lives Matter niet genoeg met arbeidsvoorwaarden te maken heeft om wettelijk te worden beschermd. De boodschap „is ontstaan en wordt voornamelijk gebruikt om de ongerechtvaardigde moorden op zwarte individuen door de politie aan te pakken”, schreef hij. Het heeft volgens hem alleen betrekking op de werkplek „in die zin dat werkplekken deel uitmaken van de samenleving.” Tegen de uitspraak kan nog beroep worden aangetekend.

Tegen Whole Foods loopt nog een soortgelijke zaak. De Amerikaanse supermarktketen verbood werknemers kleding te dragen waarop Black Lives Matter-boodschappen te zien waren. Whole Foods, in 2017 overgenomen door Amazon, zou volgens het agentschap hierom mensen hebben ontslagen.

De afgelopen jaren is de Amerikaanse politie betrokken geweest bij een reeks van incidenten waarbij zwarte mannen om het leven kwamen. Dat leidde tot massale protesten in de VS en de vorming van de protestbeweging Black Lives Matter. Die groep wil een einde aan politiegeweld tegen zwarte mensen.