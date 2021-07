Leidse rector blijft in sleutelstad

Hij volgt Sander van den Eijnden, zijn voormalige collega bij de Hogeschool Leiden, op. „Carel is net als het museum hecht verbonden met Leiden en de Nederlandse universiteiten”, sprak de tevreden hogeschoolbaas.

Bilnaad

„’Oudheden’ is me al vanaf mijn schooltijd dierbaar”, verklaarde de emeritus hoogleraar staatsrecht, die in zijn acht jaar als rector te maken kreeg met diverse incidenten, van nuldejaars die jenever uit de bilnaad van ouderejaars moesten drinken tot racismebeschuldigingen waarbij hoogleraar en voormalig Forum-senator Paul Cliteur was betrokken.

Aan zijn vicevoorzitter, NOC*NSF-chef Marc van den Tweel, heeft prof. Stolker de komende weken weinig. Diens aandacht is bij de Olympische Spelen.