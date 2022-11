Taakstraf, half jaar niet rijden én boete na onverzekerd rondscheuren

Diverse getuigen verklaren dat de twintiger met zeer hoge snelheid over een dertigkilometerweg reed en daarna een rotonde op knalde zonder voorrang te geven. Ook hebben zij gezien dat de bestuurder een bestelbusje probeerde te ontwijken, maar daarbij op de verkeerde weghelft terecht komt en een stilstaande motorrijder ramt. De motorrijder die stond te wachten voor een rood stoplicht vliegt door de botsing door de lucht en kneust zijn rug.

Niet verzekerd

De rechter acht het bewezen dat de Gelderlander zeer onvoorzichtig reed en dat hij schuldig is aan het ongeval waardoor de onfortuinlijke motorrijder gedurende enige weken niet kon werken. Ook is gebleken dat de auto onverzekerd was. Maar de rechter vindt roekeloos rijgedrag niet aangetoond. Van roekeloos rijgedrag is sprake wanneer er door iemands gedrag ’een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen’ én de verdachte zich daarvan bewust was. Dit is volgens de rechter een bepaling die alleen van toepassing is op zeer ernstige verkeersdelicten. En dat is hier niet het geval, oordeelt hij.

Naast de opgelegde straffen, krijgt de man een extra voorwaardelijke rijontzegging van vier maanden met een proeftijd van twee jaar. Zo’n voorwaardelijke straf is volgens de rechter ene prikkel voor de bestuurder om zich netjes aan de regels te houden.