'Wall Street opent in mineur'

Het uitstel van de Verenigde Staten om vergunningen aan Amerikaanse bedrijven te verlenen, zou een reactie zijn op de Chinese beslissing om te stoppen met het aanschaffen van Amerikaanse landbouwgoederen. Washington heeft zo'n vergunning noodzakelijk gemaakt om te kunnen controleren wat voor artikelen er naar Huawei gaan.

Het Chinese technologebedrijf liet op zijn buurt weten dat het een eigen besturingssysteem heeft ontwikkeld. Huawei is daarmee klaar om "binnen een paar dagen" te stoppen met Android, het besturingssysteem van Google, als dat nodig is. Google dreigde om apparaten van Huawei naar de meest eenvoudige versie van Android over te zetten, omdat het bedrijf beticht wordt van het faciliteren van spionage door de Chinese overheid. Het aandeel Alphabet, moederbedrijf van Google, reageert mogelijk op deze berichten.

Huawei

Als gevolg van de nieuwsstroom rondom Huawei komen bedrijven uit de chipsector waarschijnlijk in beweging. Op de Europese markten stonden de ondernemingen uit de halfgeleiderindustrie onder druk. Op Wall Street kunnen onder meer Micron Technology, Qualcomm, Intel en Xilinx op aandacht rekenen.

Verder kwam de verlaging van de prognose voor de mondiale vraag naar olie door het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voor dit en komende jaar eveneens als een negatieve verrassing voor de markt. De organisatie wijst daarbij naar de escalerende handelsspanningen en waarschuwt dat de vooruitzichten "fragiel" zijn.

Uber

Uber kreeg klappen in de voorbeurshandel. Het bedrijf dat taxichauffeur-diensten aanbiedt, zette zijn grootste kwartaalverlies ooit in de boeken. Ook ging de omzet minder hard omhoog dan kenners hadden verwacht. Verder zijn gamesstudio Activision Blizzard en cloudopslagdienst Dropbox met cijfers gekomen.

Ook Goldman Sachs krijgt de nodige aandacht. De Maleisische justitie heeft zeventien hoogstaande bankiers van de bank aangeklaagd in de fraudezaak rondom het staatsfonds 1MDB. Daarnaast weten speelgoedmaker Mattel en warenhuisketen J.C. Penney de ogen op zich gericht. De maker van onder meer Barbie-poppen blies zijn obligatie-uitgifte op het laatste moment af vanwege een brief van een anonieme klokkenluider. J.C. Penney dreigt zijn notering aan de beurs in New York kwijt te raken. Het aandeel van het bedrijf koerst al geruime tijd onder het vereiste minimum.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 1,4 procent hoger op 26.378,19 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg met 1,9 procent naar 2938,09 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 2,2 procent in de plus op 8039,16 punten.