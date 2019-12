Nissan-baas overdenkt alliantie met Renault

De samenwerking tussen de automakers kwam onder druk te staan na het schandaal rond Carlos Ghosn, die de leiding had over zowel Nissan, Renault alsook de alliantie met Mitsubishi. Hij werd een jaar geleden in Japan gearresteerd op verdenking van fraude, belastingontduiking en andere wanpraktijken. Zijn ondergang bracht onder meer slecht bestuur bij Nissan aan het licht en wakkerde de spanningen tussen de automakers aan.

Volgens Uchida die maandag voor het eerst als Nissan-topman de pers te woord stond, is het zaak om te bezien wat wel en wat niet iets oplevert voor de alliantie. Hem rest de zware taak om de bedrijfsvoering Nissan op orde te krijgen en snel stappen te zetten met elektrificatie en autonoom rijden om de concurrentie het hoofd te bieden.