Philips heeft een probleem van €250 miljoen op het nachtkastje Ⓒ foto Philips Philips Koninklijke 48.57 -3.55 %

Amsterdam - Geluidswerend schuim in apparaten voor de behandeling van slaapapneu, dat in 0,03% van de gevallen afbrokkelt, leveren Philips een mogelijke kostenpost van een kwart miljard euro op. Dat bleek maandag bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal.