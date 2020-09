Aedifica plukt vruchten van Finse overname

De winst van het vastgoedfonds volgens boekhoudmethode EPRA ging op jaarbasis met 39 procent omhoog tot 100,1 miljoen euro. De netto huuropbrengsten bedroegen 160,7 miljoen tegen 118,4 miljoen een jaar eerder. Al het zorgvastgoed in de portefeuille is nu 3,4 miljard euro waard, ruim 1 miljard euro meer dan vorig jaar zomer. Er zit nog voor 590 miljoen euro aan vastgoedontwikkelingen in de pijplijn.

Het onder meer aan de beurs in Amsterdam genoteerde Aedifica is bezig zijn boekjaar te verleggen van juli tot en met juni naar een regulier kalenderjaar. De onderneming heeft daarom eenmalig zijn boekjaar verlengd naar 1,5 jaar. Voor het hele boekjaar tot en met eind december rekenen de Belgen op een winst van 156 miljoen euro. Ze rekenen erop in die periode een dividend van 1,60 euro per aandeel uit te kunnen betalen.