Crisis zorgt voor blijvende schade aan economie

Ⓒ ANP

DEN HAAG (ANP) - De coronacrisis zorgt voor blijvende schade aan de economie, ook als het virus binnenkort in zijn geheel onder controle is. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB). De denktank spreekt in een nieuwe studie van een flinke tik voor de economie op korte termijn, waarbij de productiviteit naar verwachting langdurig lager zal uitvallen doordat er minder wordt geïnvesteerd en geïnnoveerd.