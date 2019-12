Wall Street opent met kleine verschillen

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent lager op 27.877 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 3132 punten en techbeurs Nasdaq daalde een fractie tot 8618 punten.

De extra tarieven op Chinese goederen zouden per 15 december ingaan. De naderende deadline voor extra handelstarieven hing als een schaduw boven de markt. Amerikaanse en Chinese onderhandelaars zijn echter in overleg over uitstel, wat het sentiment op de beursvloer goed deed.

Netflix

Bij de bedrijven weet onder meer streamingdienst Netflix de aandacht op zich gericht. Het aandeel kreeg een adviesverlaging aan de broek en leverde 2,5 procent in. Kenners van Needham menen dat concurrentie en prijsdruk een risico vormen voor de onderneming.

Verder is er aandacht voor het Canadese Hudson's Bay, dat ook een notering heeft in New York. Uit een handelsupdate van de winkelketen viel onder meer op te maken dat het bedrijf kampt met een lagere winstgevendheid. Domino's Pizza (plus 0,1 procent) maakte bekend dat zijn voorzitter Stephen Hemsley per 29 december opstapt.