Lekkende leiding en vlam in de pan: man verzint duizenden euro’s schade

Amsterdam - Het leek waarschijnlijk een goede manier destijds om makkelijk wat geld te verdienen. Maar de verzekeringsfraude die een man in 2016 en 2017 pleegde, achtervolgt hem zes jaar later nog steeds. De man declareerde meerdere schades via zijn inboedelverzekering bij NN, die in totaal bijna €5000 euro uitkeerde. Maar nadat eerder al bleek dat de man valse meldingen had gedaan, heeft de rechtbank in Rotterdam op 14 december bepaald dat hij nu alles in één klap terug moet betalen.