Nederlandse webzoeker GX vlak voor doorbraak in VS

Voor elk technologiebedrijf is de vermelding door marktonderzoeker Gartner als ’visionair’ het ultieme resultaat. De hele sector volgt dergelijke bedrijven als de meest kansrijke investeringen in komende jaren.

GX Software met zijn ’webvolgtechnologie’ van consumenten is door Gartner nu als eerste Nederlandse bedrijf, naast reuzen als IBM, Microsoft, Adobe en Oracle tot die top bestempeld.

'Kneden'

Waar steeds meer consumenten zich online laten volgen en privacy minder belangrijk vinden in ruil voor snelle digitale hulp, kan GX met elke klik steeds persoonlijker websites rond hen ’kneden’.

„De vermelding door Gartner zou ons na hard werken eindelijk in de echte top kunnen brengen”, zegt Jurriaan Sober, directeur bedrijfsontwikkeling Verenigde Staten van GX, levend in Silicon Valley.

Het bedrijf spreekt nu met grotere investeerders in software.

KPN

Zijn recente partnerovereenkomst met Fortune 500-bedrijf Pitney Bowes (omzet 2011: $5,4 miljard) na kleinere overeenkomsten onderstreept die wereldwijde groei, zegt Souer. Vanuit Nijmegen volgen 130 werknemers het webgebruik van mensen die daarvoor toestemming geven. In Nederland werkt het voor KPN.com.

Niet de grote datastromen van Twitter of Googe Search worden gevolgd, zoals grote marketingbureaus doen, maar het gedrag van personen op Twitter, blogs, Facebook en commerciële sites. En dat zowel op pc, tablet als iPhone.

Supersnel

„Het lijkt een futiel verschil, maar voor bedrijven is onze informatie veel preciezer voor gerichte campagnes te gebruiken. En daar gaat het in de toekomst om: hoe je supersnel klanten op het web de meest op hen toegesneden informatie biedt”, verwijst Souer ook naar het recente rapport van Gartner-concurrent Forrester.

Zijn onderzoekers constateren dat wie online bedrijfsmodellen dupliceert, commercieel meer nog dan in de winkelstraat een zekere commerciële dood tegemoet gaat. „Je moet je sterker onderscheiden.”

Miljoenen

De Nederlander Souer ontwikkelde de zoektechnologie tijdens zijn promotieonderzoek. „Het duurde even, maar inmiddels kunnen we gepersonnaliseerd zoekwerk actueel, in hoog tempo voor honderden miljoenen mensen die instemmen tegelijkertijd uitvoeren. Daarin kunnen concurrenten ons niet volgen.”

GX is door de gevraagde toestemming vooraf een uitzondering op het web in de VS. Zijn bedrijfsklanten hebben meer ’loyaliteit’: consumenten kopen er door de jaren heen vaker.

„De realiteit is op deze grote markt echter nog ongevraagd cold calling van mensen. In breed adverteren op tv – mikken op iedereen – steken bedrijven nog steeds het meeste van hun budget. Droevig, als je weet dat veel daarvan weggegooid geld is.”

Zelflerend

De technologie van GX is zelflerend: met elke zoekactie van klanten op het web vormen de aanbiedingen zich gerichter op bijvoorbeeld die 27-jarige jonge Nederlandse moeder.

Dat zorgt niet alleen voor aanbiedingen van kinderkleding, maar van slechts enkele merken en alleen in een goedkopere prijscategorie voor meisjes. Klanten krijgen daarbij vervolgens persoonlijke hulp aangeboden vanuit Nijmegen.

GX is een van de duizenden technologiebedrijven die dingen naar het kapitaal in Silicon Valley. Vele sneuvelen in het hoge tempo waarin investeerders maximaal binnen zes jaar rendement willen. Souer haalde in San Francisco de Amerikaanse supermarktketen Brookshire als klant binnen.

„Zonder ze vooraf ooit persoonlijk gezien te hebben, en dat wel voor een zeer grote deal. Per cheque! Wie krijgt er nog een cheque. Dat tempo is typerend voor Silicon Valley als het goed gaat.”