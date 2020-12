Zijn scholen de zwakke plek in het coronabeleid?

In een nieuwe podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam de laatste ontwikkelingen in de coronacrisis. Met allereerste het opvallendste element uit de speech van premier Mark Rutte maandagavond: de scholen moeten een dikke maand dicht. Een uitleg kwam er niet en dat is opmerkelijk, want het basisonderwijs wordt niet genoemd in de routekaarten om het virus te bestrijden. „Waarom geeft het kabinet niet toe dat ze de besmettingsproblematiek op scholen hebben onderschat?”